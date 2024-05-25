25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek? Devlet belediyelere imkanı sağlayacak
Başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifinde sona gelindi. Henüz nihai şekli verilmeyen teklife göre, hasta, sakat ve saldırgan hayvanlar uyutulacak ama bunun yaşanmaması için belediyeler sahiplendirme kampanyaları başlatacak. Belediyeler hayvanlarını bakımını üstelenecek çipini takacak.