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Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek? Devlet belediyelere imkanı sağlayacak

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 25.05.2024 10:35
Başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifinde sona gelindi. Henüz nihai şekli verilmeyen teklife göre, hasta, sakat ve saldırgan hayvanlar uyutulacak ama bunun yaşanmaması için belediyeler sahiplendirme kampanyaları başlatacak. Belediyeler hayvanlarını bakımını üstelenecek çipini takacak.
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Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek?
Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek?
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