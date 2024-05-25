İstanbul’un efsane sokak lezzetleri! Simit, mısır, balık ekmek ve niceleri…

A Haber ekipleri İstanbul'da sokak lezzetleri turuna çıktı ve şehrin en sevilen sokak lezzetlerini mercek altına aldı. Her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri olan İstanbul’un sokaklarında lezzet şöleni yaşanıyor. İşte tüm detaylar….

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