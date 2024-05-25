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Şehre Yakın ekibi Şekerli Köyü’ne konuk oldu! Şehirden uzakta bambaşka bir hayat

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 25.05.2024 11:36
A Haber ekranlarında severek izlediğiniz Şehre Yakın ekibi bu bölümünde sizler için Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Şekerli Köyüne konuk oldu. A Haber ekipleri eşsiz doğası ve misafirperver insanlarıyla bir gün geçirdi. İşte Şekerli Köyü’nde sımsıcak görüntüler…
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