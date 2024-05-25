Şehre Yakın ekibi Şekerli Köyü’ne konuk oldu! Şehirden uzakta bambaşka bir hayat

A Haber ekranlarında severek izlediğiniz Şehre Yakın ekibi bu bölümünde sizler için Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Şekerli Köyüne konuk oldu. A Haber ekipleri eşsiz doğası ve misafirperver insanlarıyla bir gün geçirdi. İşte Şekerli Köyü’nde sımsıcak görüntüler…

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