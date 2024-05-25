Mersin’in hassas burunlu köpeği: Çatalburun! Onunla tanışan bir daha ayrılmıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Durmuş Öztürk 20 yıldır Çatalburun cinsi av köpeklerini yetiştiriyor. Durmuş Öztürk, imkan verilmesi halinde dünyanın en önemli av ve narkotik köpeklerini yetiştirebileceğini söyledi. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN