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Mersin’in hassas burunlu köpeği: Çatalburun! Onunla tanışan bir daha ayrılmıyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 25.05.2024 13:03
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Durmuş Öztürk 20 yıldır Çatalburun cinsi av köpeklerini yetiştiriyor. Durmuş Öztürk, imkan verilmesi halinde dünyanın en önemli av ve narkotik köpeklerini yetiştirebileceğini söyledi. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...
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