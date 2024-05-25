25 Mayıs 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Mersin’in hassas burunlu köpeği: Çatalburun! Onunla tanışan bir daha ayrılmıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Durmuş Öztürk 20 yıldır Çatalburun cinsi av köpeklerini yetiştiriyor. Durmuş Öztürk, imkan verilmesi halinde dünyanın en önemli av ve narkotik köpeklerini yetiştirebileceğini söyledi. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...