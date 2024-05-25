25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Şairler Sultanı Necip Fazıl vefatının 41. Yılında anıldı
25 Mayıs 1983'te hayatını kaybeden şair Kısakürek, ortaya koyduğu fikirleri ve eserleriyle derin tesirler bıraktı. Büyük şair Kısakürek, vefatının 41. yıl dönümünde kabri başında anıldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.