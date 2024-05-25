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Gaddar'ın Ekber'i Erdal Özyağcılar'ın memleketi bakın neresiymiş! Kimse tahmin bile edemedi

Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü, Bizimkiler, Yabancı Damat, Elveda Rumeli gibi birçok projede yer alan Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak konusu oluyor. Oyuncu eşi Güzin Özyağcılar ile mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan usta oyuncunun memleketini duyanlar şaştı kaldı. Erdal Özyağcılar bakın aslen nereli çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:11
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Gaddar’ın Ekber’i Erdal Özyağcılar’ın memleketi bakın neresiymiş! Kimse tahmin bile edemedi

Gaddar dizisinde Ekber karakterini canlandıran 75 yaşındaki Erdal Özyağcılar'ın memleketi merak konusu oldu.

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Gaddar’ın Ekber’i Erdal Özyağcılar’ın memleketi bakın neresiymiş! Kimse tahmin bile edemedi

1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başlayan Erdal Özyağcılar, Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

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Gaddar’ın Ekber’i Erdal Özyağcılar’ın memleketi bakın neresiymiş! Kimse tahmin bile edemedi

50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol alan Özyağcılar'ın aslen nereli olduğunu duyanlar şaşırıyor. İşte Erdal Özyağcılar başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

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Gaddar’ın Ekber’i Erdal Özyağcılar’ın memleketi bakın neresiymiş! Kimse tahmin bile edemedi

Burak Özçivit – Gaziantep

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Gaddar’ın Ekber’i Erdal Özyağcılar’ın memleketi bakın neresiymiş! Kimse tahmin bile edemedi

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