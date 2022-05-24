24 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avcılar’da ağabeyine zıpkın sapladı!
İstanbul’un Avcılar ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve satırla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kardeşi tarafından sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.