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Avcılar’da ağabeyine zıpkın sapladı!

DHA
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Giriş: 24.05.2022 11:43
Güncelleme:24.05.2022 11:45
İstanbul’un Avcılar ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve satırla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kardeşi tarafından sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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