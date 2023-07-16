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Aşırı sıcaklarda beslenme! Sıcak havalarda nasıl beslenme? Sıvı tüketimi neden önemli?

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 11:52
Yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan sıvı ve mineral kaybına karşı, beslenme rutini oldukça önemli. Peki nasıl yiyecekler tüketilmeli? Sıvı tüketimi neden önemli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan diyetisyen Esra Şahin değerlendirdi.
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