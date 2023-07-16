Aşırı sıcaklarda beslenme! Sıcak havalarda nasıl beslenme? Sıvı tüketimi neden önemli?

Yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan sıvı ve mineral kaybına karşı, beslenme rutini oldukça önemli. Peki nasıl yiyecekler tüketilmeli? Sıvı tüketimi neden önemli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan diyetisyen Esra Şahin değerlendirdi.

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