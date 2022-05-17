17 Mayıs 2022, Salı
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Arnavutköy'de fabrika'da yangın!
Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.