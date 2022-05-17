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Arnavutköy'de fabrika'da yangın!

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Giriş: 17.05.2022 08:18
Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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