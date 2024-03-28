Antalya Kaleiçi’nin en eski mahallesinde 83 seçmen 3 adaydan birini muhtar yapacak

Antalya'nın en eski mahallelerden biri Tuzcular. Tarihi Kaleiçi'ndeki mahalle yüzlerce turisti ağırlıyor. Ancak mahallenin sadece 83 seçmeni bulunuyor. Muhtarlığaysa 3 isim aday…

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