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Anneler Günü'nde buruk bekleyiş! Evlat nöbetindeki anneler PKK'nın kaçırdığı evlatlarını bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 10:25
Evlat nöbetindeki anneler, Anneler Günü'nü buruk geçiriyor. Çünkü onlar evlatlarından ayrı bırakıldılar. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz onlara mikrofon uzattı. Sözleri yürekleri parçaladı.
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Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!
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Anneler Günü’nde buruk bekleyiş
Anneler Günü'nde buruk bekleyiş
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