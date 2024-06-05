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'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiası! Başsavcılık resen soruşturma başlattI

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulurken ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 21:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 21:07
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Engin ve Dilan Polat çifti hakkında yeni iddia! Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığı’’ iddiasına soruşturma

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16'sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor.

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Engin ve Dilan Polat çifti hakkında yeni iddia! Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığı’’ iddiasına soruşturma

Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulurken ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Engin ve Dilan Polat çifti hakkında yeni iddia! Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığı’’ iddiasına soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.

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Engin ve Dilan Polat çifti hakkında yeni iddia! Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığı’’ iddiasına soruşturma

Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

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Engin ve Dilan Polat çifti hakkında yeni iddia! Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığı’’ iddiasına soruşturma

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.