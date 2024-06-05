'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiası! Başsavcılık resen soruşturma başlattI

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulurken ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...