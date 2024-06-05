05 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara akla ziyan tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”
İstanbul'da toplu ulaşım sorunu her geçen yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak Maltepe'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde şoför ve yolcular arasında klima krizi yaşandı. Yolcular ve otobüs şoförü arasında çıkan sözlü tartışmada şoför, yolculara "İnin arkadaşlar çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı. Yaşanan o gerilim anları saniye saniye kameralara yansıdı.