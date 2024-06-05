05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Rize ve Erzincan’da yabani hayat görüntüleri! Aç kalan boz ayılar yaylada yiyecek aradı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2024 16:39
Rize'de yiyecek arayan ayılar yayları, Erzincan'daki dağ keçileri ise Tunceli ile sınırda bulunan Munzur Dağı'nı mesken tuttu. O anları A Haber ekranlara geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’deki eğitim uçağı böyle düştü
Kayseri'deki eğitim uçağı böyle düştü
Kızına verdiği söz onu ayağa kaldırdı!
Kızına verdiği söz onu ayağa kaldırdı!
Aç kalan boz ayılar yaylada yiyecek aradı
Aç kalan boz ayılar yaylada yiyecek aradı
Yazın serinlemenin en lezzetli yolu!
Yazın serinlemenin en lezzetli yolu!
Bıçaklı tacize uğrayan marketçi çetin ceviz çıktı
Bıçaklı tacize uğrayan marketçi çetin ceviz çıktı
Sultanbeyli’de feci kaza kamerada
Sultanbeyli’de feci kaza kamerada
Tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı!
Tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı!
İş kazasında eli koptu!
İş kazasında eli koptu!
Evde çıkan yangında 2’si bebek 4 kişi etkilendi
Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi etkilendi
Aşırı sıcak alarmı! Sıcak çarpmasına dikkat
Aşırı sıcak alarmı! Sıcak çarpmasına dikkat
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın
Genç kızı hayattan koparan kaza kamerada
Genç kızı hayattan koparan kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster