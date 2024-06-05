Rize ve Erzincan’da yabani hayat görüntüleri! Aç kalan boz ayılar yaylada yiyecek aradı

Rize'de yiyecek arayan ayılar yayları, Erzincan'daki dağ keçileri ise Tunceli ile sınırda bulunan Munzur Dağı'nı mesken tuttu. O anları A Haber ekranlara geldi.

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