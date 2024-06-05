05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sakarya'da tesettürlü kadına alçak saldırı! Ağza alınmayacak sözler söyledi: Kara fatmalar, defolun

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2024 18:50
Ankara'da geçtiğimiz günlerde çarşaflı bir kadına yapılan çirkin saldırının ardından buna benzer bir örnek de Sakarya'da yaşandı. Sapanca ilçesindeki bir markette sıra bekleyen tesettürlü kadını ağza alınmayacak sözlerle hedef alan yaşlı bir kadın "Sizin burada işiniz yok. Defolun gidin. Kara fatmalar sizi" diyerek sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Sakarya’da tesettürlü kadına alçak saldırı!
Sakarya'da tesettürlü kadına alçak saldırı!
Kayseri’deki eğitim uçağı böyle düştü
Kayseri'deki eğitim uçağı böyle düştü
Kızına verdiği söz onu ayağa kaldırdı!
Kızına verdiği söz onu ayağa kaldırdı!
Aç kalan boz ayılar yaylada yiyecek aradı
Aç kalan boz ayılar yaylada yiyecek aradı
Yazın serinlemenin en lezzetli yolu!
Yazın serinlemenin en lezzetli yolu!
Bıçaklı tacize uğrayan marketçi çetin ceviz çıktı
Bıçaklı tacize uğrayan marketçi çetin ceviz çıktı
Sultanbeyli’de feci kaza kamerada
Sultanbeyli’de feci kaza kamerada
Tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı!
Tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı!
İş kazasında eli koptu!
İş kazasında eli koptu!
Evde çıkan yangında 2’si bebek 4 kişi etkilendi
Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi etkilendi
Aşırı sıcak alarmı! Sıcak çarpmasına dikkat
Aşırı sıcak alarmı! Sıcak çarpmasına dikkat
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın
Daha Fazla Video Göster