Sakarya'da tesettürlü kadına alçak saldırı! Ağza alınmayacak sözler söyledi: Kara fatmalar, defolun

Ankara'da geçtiğimiz günlerde çarşaflı bir kadına yapılan çirkin saldırının ardından buna benzer bir örnek de Sakarya'da yaşandı. Sapanca ilçesindeki bir markette sıra bekleyen tesettürlü kadını ağza alınmayacak sözlerle hedef alan yaşlı bir kadın "Sizin burada işiniz yok. Defolun gidin. Kara fatmalar sizi" diyerek sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.