05 Haziran 2024, Çarşamba
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Kayseri'deki eğitim uçağı böyle düştü! Yeni görüntülerde çarpıcı detay...
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in havalandıktan bir süre sonra düşerek şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı ve düştükten sonra tarım işçilerinin uçağa müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...