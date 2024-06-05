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Kayseri'deki eğitim uçağı böyle düştü! Yeni görüntülerde çarpıcı detay...

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Giriş: 05.06.2024 17:14
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in havalandıktan bir süre sonra düşerek şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı ve düştükten sonra tarım işçilerinin uçağa müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kayseri’deki eğitim uçağı böyle düştü
Kayseri'deki eğitim uçağı böyle düştü
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