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Anne ayının yavrusunu bulma mücadelesi kamerada

İHA
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Giriş: 26.05.2024 09:22
Tokat'ta yolda yavrusunu bulmaya çalışan anne ayının çabası, trafikte seyir halinde olan bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
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