07 Ağustos 2022, Pazar
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Alibeyköy Deresi'nde korkunç görüntüler! Bakanlık devreye girdi
Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, balık ölümleri üzerine inceleme başlattı..