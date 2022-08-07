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Alibeyköy Deresi'nde korkunç görüntüler! Bakanlık devreye girdi

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Giriş: 07.08.2022 13:13
Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, balık ölümleri üzerine inceleme başlattı..
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