Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray istikametine seyreden Murat A. (41) idaresindeki 50 LH 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan Uğur T. (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.