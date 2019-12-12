12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray istikametine seyreden Murat A. (41) idaresindeki 50 LH 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan Uğur T. (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Türk dağcı gözünü Everest'e dikti
Türk dağcı gözünü Everest'e dikti
Emektar sanatçı kalbine yenik düştü
Emektar sanatçı kalbine yenik düştü
Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği
Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği
İstanbul'da kepçe operatörüne ibretlik ceza
İstanbul'da kepçe operatörüne ibretlik ceza
Mert'in ölümü Türkiye'yi ağlattı! İşte hayat kurtaracak müdahale
Mert'in ölümü Türkiye'yi ağlattı! İşte hayat kurtaracak müdahale
Daha Fazla Video Göster