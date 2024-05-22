Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste yakalandı! Bir anda silahlar patladı | Hem kendini hem polisi vurdu

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmada silah peş peşe patladı. Patlayan silahlardan kurşunlar polis memuru ve şüpheliye isabet etti. Polis memuru E.B. ile şüpheli hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen şüpheli hayatını kaybetti. Polis memurunun ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.