Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste yakalandı! Bir anda silahlar patladı | Hem kendini hem polisi vurdu
Küçükçekmece'de işlenen Bahar Kaban cinayetinin firari şüphelisi 36 yaşındaki Gökhan Yıldız, Kadıköy'de polisten kaçarken girdiği arbede sırasında belinden çıkardığı kendi silahıyla vurularak hayatını kaybetti. Olay sırasında bacağından yaralan polis memuru E.B.(39) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
10:23
Korkunç olay 16 Mayıs günü İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Saat 08.30 sıralarında, yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile karşılaştı. Gözü dönmüş cani, genç kadına kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.
BAHAR KURTARILAMADI, KATİLİ İSE KAÇTI!
Ağır yaralanan Bahar Kaban ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar Kaban Iğdır'da toprağa verilirken, Gökhan Yıldız'ı yakalamak için arama çalışmaları başlatıldı.
METROBÜS DURAĞINDA HAREKETLİ ANLAR!
Bu sırada, dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'deki metrobüs durağında hareketli anlar yaşandı. Metrobüs durağı çıkışında kimlik kontrolü yapan polis memuru, şüpheli olarak gördüğü bir kişinin kimliğini kontrol etmek için durdurmaya çalıştı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin başka birine ait kimlik kullandığı anlaşıldı.
POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI!
Polisin olayı fark ettiğini gören şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli yakalanmaya çalışıldığı sırada belindeki silahını çekti. Bunun üzerine silahı şüphelinin elinden almaya çalışan polis ile arasında boğuşma yaşandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan boğuşmada silah peş peşe patladı. Patlayan silahlardan kurşunlar polis memuru ve şüpheliye isabet etti. Polis memuru E.B. ile şüpheli hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen şüpheli hayatını kaybetti. Polis memurunun ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.