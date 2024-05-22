22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Esra Erol'un kardeşlerini gören şaştı kaldı! Üçü de birbirinin kopyası! Kimse ayırt edemiyor...

ATV ekranlarında hafta içi her gün seyirciyle buluşan Esra Erol, sunuculuğundaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının takip ettiği isimler arasında. Ünlü sunucu son olarak, üç kız kardeşini de yanına alıp bir markanın lansmanına katıldı. Erol ve kız kardeşleri Eda ve Bihter'in birbirlerine olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Esra Erol'un sosyal medyaya damga vuran kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:50
  • 1
  • 127
Esra Erol’un kardeşlerini gören şaştı kaldı! Üçü de birbirinin kopyası! Kimse ayırt edemiyor...

Yıllardır ekranlarda başarılı programlara imza atan ünlü sunucu Esra Erol, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

  • 2
  • 127
Esra Erol’un kardeşlerini gören şaştı kaldı! Üçü de birbirinin kopyası! Kimse ayırt edemiyor...

Geçtiğimiz hafta, 42. yaş gününü kutlayan Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla büyük ilgi görmüştü.

  • 3
  • 127
Esra Erol’un kardeşlerini gören şaştı kaldı! Üçü de birbirinin kopyası! Kimse ayırt edemiyor...

Ünlü sunucu Esra Erol, son olarak prestijli bir markanın lansmanında boy gösterdi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bu özel etkinlikte Esra Erol'un yanı sıra kız kardeşleri Eda ve Bihter Erol da yer aldı. Ancak, dikkatleri üzerine çeken nokta, üç kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri oldu.

  • 4
  • 127
Esra Erol’un kardeşlerini gören şaştı kaldı! Üçü de birbirinin kopyası! Kimse ayırt edemiyor...

Kardeşlerden Eda Erol ise sosyal medya hesabından "Üçü bir arada, sağdan say" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.

  • 5
  • 127
Esra Erol’un kardeşlerini gören şaştı kaldı! Üçü de birbirinin kopyası! Kimse ayırt edemiyor...

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Bu nasıl benzerlik", "Hepsi birbirine benziyor", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yaptı.