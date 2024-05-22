Esra Erol'un kardeşlerini gören şaştı kaldı! Üçü de birbirinin kopyası! Kimse ayırt edemiyor...

ATV ekranlarında hafta içi her gün seyirciyle buluşan Esra Erol, sunuculuğundaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının takip ettiği isimler arasında. Ünlü sunucu son olarak, üç kız kardeşini de yanına alıp bir markanın lansmanına katıldı. Erol ve kız kardeşleri Eda ve Bihter'in birbirlerine olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Esra Erol'un sosyal medyaya damga vuran kardeşleri...