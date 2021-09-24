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Abisinin bıçakladığı Kazım’ın kaçışı kamerada

İHA
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Giriş: 24.09.2021 13:21
Amasya'da Taha Serdar O. (30), kız kardeşi Esra Tıngır (22) ile tartışırken araya giren kardeşi Kazım O.'yu (24) bıçakladı. Kasığından yaralanan ve kendisini dışarı atıp, kanlar içinde koşturan Kazım O., bir süre sonra yere yığıldı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen Taha Serdar O. ve kız kardeşi Esra Tıngır, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi ve kız kardeşinin arasına giren Kazım O., Taha Serdar O. tarafından kasığından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Kazım O., yaralı halde kendisini sokağa attı, bir süre sonra da yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kazım O., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Taha Serdar O. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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