60 yıldır engelli evlatlarına bakıyor

Kendisi bakıma muhtaç olan 93 yaşındaki Gülsüm Nine, ömrünün büyük bir kısmını engelli iki oğluna adadı. 60 yıldır, onların beslenmesinden temizliğine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte sevgi ve fedakarlıkla dolu o hayat hikayesi...

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