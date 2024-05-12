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60 yıldır engelli evlatlarına bakıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 11:55
Kendisi bakıma muhtaç olan 93 yaşındaki Gülsüm Nine, ömrünün büyük bir kısmını engelli iki oğluna adadı. 60 yıldır, onların beslenmesinden temizliğine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte sevgi ve fedakarlıkla dolu o hayat hikayesi...
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