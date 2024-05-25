25 Mayıs 2024, Cumartesi
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58 yıllık vefa
Acısıyla, tatlısıyla tam 58 yıl aynı yastığa baş koydular. Ancak eşi yatağa mahkum olunca, 82 yaşındaki Mahmut Özdemir için zor günler başladı. Yaşlı adam karısına olan sevgisiyle, zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Gelin şimdi Malatya'da yaşayan Mahmut -Mürüvet Özdemir çiftinin yarım asrı geride bırakan hikayesine kulak verelim.