25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

58 yıllık vefa

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2024 15:03
Acısıyla, tatlısıyla tam 58 yıl aynı yastığa baş koydular. Ancak eşi yatağa mahkum olunca, 82 yaşındaki Mahmut Özdemir için zor günler başladı. Yaşlı adam karısına olan sevgisiyle, zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Gelin şimdi Malatya'da yaşayan Mahmut -Mürüvet Özdemir çiftinin yarım asrı geride bırakan hikayesine kulak verelim.
Giresun’da Gastronomi Festivali başladı
Giresun'da Gastronomi Festivali başladı
Deprem konutları yükseliyor
Deprem konutları yükseliyor
58 yıllık vefa
58 yıllık vefa
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Otomobilin kasap dükkanına girdi
Otomobilin kasap dükkanına girdi
Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek?
Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek?
Ticari taksi şoföründen hayat kurtaran manevra
Ticari taksi şoföründen hayat kurtaran manevra
Bu dünyadan Necip Fazıl geçti
Bu dünyadan Necip Fazıl geçti
Onunla tanışan bir daha ayrılmıyor
Onunla tanışan bir daha ayrılmıyor
Bolu’da bir koyun seferde beşiz doğurdu
Bolu’da bir koyun seferde beşiz doğurdu
Necip Fazıl vefatının 41. Yılında anıldı
Necip Fazıl vefatının 41. Yılında anıldı
İstanbul’un efsane sokak lezzetleri!
İstanbul’un efsane sokak lezzetleri!
Daha Fazla Video Göster