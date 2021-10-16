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5 bin yıl önce gemilere geçit vermeyen boğaz! O Boğazda 8 batık gemi bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.10.2021 11:43
Antalya kıyılarında farklı yüzyıllarda aynı kaderi paylaşan, en eskisi 2700 yıllık 8 gemi batığı bulundu. Antalya'nın batısında rüzgara göre ters akıntılarıyla bilinen boğazın, batıklarla birlikte Tunç Çağı'na ait çapaların da bulunmasıyla, Akdeniz'in en hareketli deniz ticaret yolu üzerinde 5 bin yıl öncesinde gemilerin korkulu rüyası olduğu ortaya çıktı.
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