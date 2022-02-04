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32 metrelik kuyuda yaşam mücadelesi! 5 yaşındaki çocuk kurtarılmayı bekliyor

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Giriş: 04.02.2022 08:30
Güncelleme:04.02.2022 08:32
Fas'ın Rabat kentinde 5 yaşındaki çocuk salı günü 32 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Küçük çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Çalışmalar tam 3 gündür aralıksız sürüyor. Çocuğa ulaşmak için kuyunun çevresi İş makineleriyle kazılıyor. Ancak tüm çabalara rağmen çocuk hala kuyudan çıkarılamadı.

Kuyuya sarkıtılan kamera ile çocuğun durumu an be an takip ediliyor. Görüntülerde çocuğun hayatta olduğu görülüyor. Zamana karşı verilen yarışta küçük çocuğu hayatta tutabilmek için kuyuya sürekli oksijen veriliyor.

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopter de hazır bekletiliyor.

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