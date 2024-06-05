05 Haziran 2024, Çarşamba
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampına saldırdılar
İsrail, Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeden bomba yağdırmayı sürdürüyor. Deyr el-Belah kentindeki mülteci kamplarını vurdu, çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Zırhlı araçlarla girdiği Zehra kentini makineli tüfeklerle ateş altında tuttu. İsrail güçleri son 8 ayda düzenlediği saldırılarda 36 bin 550 Filistinliyi katletti.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:50
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