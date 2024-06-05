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İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampına saldırdılar

İsrail, Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeden bomba yağdırmayı sürdürüyor. Deyr el-Belah kentindeki mülteci kamplarını vurdu, çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Zırhlı araçlarla girdiği Zehra kentini makineli tüfeklerle ateş altında tuttu. İsrail güçleri son 8 ayda düzenlediği saldırılarda 36 bin 550 Filistinliyi katletti.

Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:50
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İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampına saldırdılar

İsrail'in El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü. Yaralanan 5 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampına saldırdılar

Kentteki Nuseyrat Mülteci Kampı da ateş altındaydı. Filistinlilere ait eve düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.

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İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampına saldırdılar

Kampın kuzeybatısındaki Zehra kentine de zırhlı araçlarla giren İsrail güçleri, çevreye makineli tüfeklerle ateş açtı.

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İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampına saldırdılar

İsrail askerleri Deyr el-Belah'ın batısında da, Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi.

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İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampına saldırdılar

8 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılmaz hale geldi.