05 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırması sonucu bisikletten düşerek ağır şekilde yaralanan ve beş gün yoğun bakımda kalan yaşlı adam hayati tehlikeyi atlatırken, yaşlı adamın yakınları ve mahalle sakinleri başı boş sokak köpeklerine bir an önce çözüm bulunması gerektiğini, insanların yaşam hakkının öncelikli olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan yaşlı adamın olaydan bir gün önce yine bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı ve hastanede kuduz aşısı yaptırdığı ortaya çıktı.