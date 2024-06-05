Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırması sonucu bisikletten düşerek ağır şekilde yaralanan ve beş gün yoğun bakımda kalan yaşlı adam hayati tehlikeyi atlatırken, yaşlı adamın yakınları ve mahalle sakinleri başı boş sokak köpeklerine bir an önce çözüm bulunması gerektiğini, insanların yaşam hakkının öncelikli olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan yaşlı adamın olaydan bir gün önce yine bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı ve hastanede kuduz aşısı yaptırdığı ortaya çıktı.