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İstanbul’da kanlı kira kavgası! Ev arkadaşını boğazında bıçakladı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 05.06.2024 10:07
Fatih'te bir kişi kira nedeniyle çıkan tartışmada ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalandı.
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