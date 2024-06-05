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Malatya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 09:51
Malatya'da korkunç bir kaza yaşandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.
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Malatya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
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