Annesini kiracısına bırakıp gitti! Kiracısıydı bakıcısı oldu

Sırada Antalya'dan akılalmaz bir ev sahibi - kiracı kavgası var. Nurcan Kuru 4 ay önce eşyalı bir daire tuttu. Bir sabah gelen davetsiz misafirle düzeni altüst oldu. O misafir evin gerçek sahibiydi. Oğlu onu, eşyalarıyla birlikte kiracının yanına bırakıp gitti.

Annesinin evini ondan habersiz kiraladı sonra da yaşlı kadını kiracının yanına bıraktı..

Antalya Kepez'deki dairenin sahibi Adeviye Özyurt'tu. Birlikte yaşadığı oğlu ondan habersiz kiraya verdi.

Gelin-kaynana arasında anlaşmazlık çıkınca olan oldu. Oğlu Adeviye Özyurt'u eşyalarıyla birlikte götürüp kiracının yanına bıraktı.

Ev sahibiyle kiracısının zorunlu olarak birlikte yaşadığı dairede sürekli tartışma var. Her ikisi de soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.