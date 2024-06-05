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Öldü sanılan kadın morgda canlandı! Hayatta olduğunu duyup özür diledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 10:08
Amerika Birleşik Devletleri bu haberi konuşuyor. Nebraska eyaletinde huzurevinde kalan bir kadının hayatını kaybettiği duyuruldu. "Ölümcül hata" cenaze işlemleri sırasında ortaya çıktı. 74 yaşındaki kadın hala nefes alıyordu.
Öldü sanılan kadın morgda canlandı! ÖLDÜ SANILAN KADIN MORGDA CANLANDI!

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Öldü sanılan kadın morgda canlandı!
Öldü sanılan kadın morgda canlandı!
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