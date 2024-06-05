05 Haziran 2024, Çarşamba
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Öldü sanılan kadın morgda canlandı! Hayatta olduğunu duyup özür diledi
Amerika Birleşik Devletleri bu haberi konuşuyor. Nebraska eyaletinde huzurevinde kalan bir kadının hayatını kaybettiği duyuruldu. "Ölümcül hata" cenaze işlemleri sırasında ortaya çıktı. 74 yaşındaki kadın hala nefes alıyordu.