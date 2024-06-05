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Aşk-ı Memnu'nun 'Adnan'ı Bey'i Selçuk Yöntem'in kızı bakın hangi oyuncuymuş! Bir zamanlar popüler dizide...

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi yıllar geçmesine rağmen hala izleniyor. Oyuncularıyla sık sık gündem olan dizide Adnan Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar, kızının da oyuncu olduğunu görünce şoke oldu. Meğer, Selçuk Yöntem'in kızı Iraz Hayat Bilgisi'nde oynamış...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:23
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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan’ı Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı bakın hangi oyuncuymuş! Bir zamanlar popüler dizide...

Bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizide Adnan Bey olarak hafızalarda yer edinen Selçuk Yöntem'in hayatı merak konusu oluyor.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan’ı Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı bakın hangi oyuncuymuş! Bir zamanlar popüler dizide...

69 yaşındaki oyuncu hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Yöntem'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan’ı Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı bakın hangi oyuncuymuş! Bir zamanlar popüler dizide...

41 yaşındaki Iraz Yöntem, birbirinden iddiaları projelerde yer aldı.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan’ı Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı bakın hangi oyuncuymuş! Bir zamanlar popüler dizide...

29 Mart 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Iraz Yöntem aslen Sakaryalıdır. Babası oyuncu Selçuk Yöntem, annesi balerin Cihan Yöntem'dir.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan’ı Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı bakın hangi oyuncuymuş! Bir zamanlar popüler dizide...

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Drama bölümünde yaptı. Şahika Tekand ile Stüdyo Oyunculuğu'nda 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.