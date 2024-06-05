Aşk-ı Memnu'nun 'Adnan'ı Bey'i Selçuk Yöntem'in kızı bakın hangi oyuncuymuş! Bir zamanlar popüler dizide...

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi yıllar geçmesine rağmen hala izleniyor. Oyuncularıyla sık sık gündem olan dizide Adnan Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar, kızının da oyuncu olduğunu görünce şoke oldu. Meğer, Selçuk Yöntem'in kızı Iraz Hayat Bilgisi'nde oynamış...