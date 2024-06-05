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Sadece 1 haftada göbek yağını eritiyor! Ünlülerin diyetisyeni yöntemi açıkladı

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte acil kilo vermek isteyenler, yağ yakıcı yöntemleri araştırıyor. Karın yağları, karın bölgesindeki yağ birikimlerini ifade eder. Bu yağlar, vücudun çeşitli bölgelerinde depolanan yağlardan farklılık gösterebilir. Vücutta bulunan yağ miktarı, genetik faktörler, yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok faktörden etkilenir. İşte ünlülerin diyetisyeninden zayıflama formülleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:57
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1 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Ünlülerin diyetisyeni yöntemi açıkladı

Beslenme uzmanı Gabriela Peacock, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin birleşimini vurgulayarak, sadece bir hafta içinde fazlalıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

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1 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Ünlülerin diyetisyeni yöntemi açıkladı

Peacock, verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Sadece bir hafta içinde yaza hazır bir vücuda kavuşmak ulaşmak kulağa gerçekçi ya da sağlıklı gelmeyebilir, ancak kısa bir zaman diliminde herkesin daha kendinden emin ve enerjik hissetmek için yapabileceği basit yaşam tarzı değişiklikleri var."

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1 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Ünlülerin diyetisyeni yöntemi açıkladı

Hem Prenses Beatrice hem de Prens Harry ile çalışan ünlü beslenme uzmanı, ilk ipucunun stratejik olarak sıvı alımı olduğunu söylüyor.

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1 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Ünlülerin diyetisyeni yöntemi açıkladı

Peacock, bitki çaylarının metabolizmayı hızlandırdığını, bu nedenle en iyi sabahın erken saatlerinde tüketildiğini söylüyor.

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1 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Ünlülerin diyetisyeni yöntemi açıkladı

Ek olarak, limon ve salatalıkla karıştırılmış su şişkinliği azaltabilir; bu da dümdüz bir karına sahip olmanızda yararlı olabilir. Aşırı su tutulması vücutların şişkin görünmesine neden olduğundan, uzmanın ikinci tavsiyesi çok fazla sodyumdan kaçınmaktır.