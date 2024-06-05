05 Haziran 2024, Çarşamba
Sadece 1 haftada göbek yağını eritiyor! Ünlülerin diyetisyeni yöntemi açıkladı
Yaz aylarına girilmesiyle birlikte acil kilo vermek isteyenler, yağ yakıcı yöntemleri araştırıyor. Karın yağları, karın bölgesindeki yağ birikimlerini ifade eder. Bu yağlar, vücudun çeşitli bölgelerinde depolanan yağlardan farklılık gösterebilir. Vücutta bulunan yağ miktarı, genetik faktörler, yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok faktörden etkilenir. İşte ünlülerin diyetisyeninden zayıflama formülleri...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:57
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