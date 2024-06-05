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Ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 10:35
Elazığ’da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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