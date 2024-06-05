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Gölgede 35 dereceyi gördük! Meteoroloji'den sevindiren haber: havalar serinleyecek

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 05.06.2024 10:00
Afrika sıcaklıklarının etkisi altına giren Türkiye'de, termometreler rekor dereceleri gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gölgede bile sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Haziran ayının en sıcak günlerini yaşayan Türkiye'de gölgede bile sıcaklık 35 derece ölçüldü. Bu hafta Şanlıurfa ve çevresindeki illerin sıcaklığının ise 41-42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...
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