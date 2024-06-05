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İzmir'de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 05.06.2024 09:59
Saparmurat Hallyev, İzmir'de kıskançlık yüzünden 4 kişiyi vahşice öldürüp parçalara ayırarak derin dondurucuda saklamıştı. İzmir'de yaşanan bu kan donduran vahşetin iddianamesinde çarpıcı detaylar var. A Haber muhabiri Sefer Ayçe vahşetin ayrıntılarını aktardı.
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