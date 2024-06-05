Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde bomba çalım! Genç yıldız Mourinho'nun adını duyunca...

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de sezon geride kalırken, Galatasaray Okan Buruk yönetiminde 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek büyük sükse yaptı. İki takım arasında yeşil sahada süren rekabet transfere de yansıdı. Okan Buruk'un bir süredir çok istediği genç Fransız Khepren Thuram'ın peşine Fenerbahçe de düştü. Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho etkisiyle bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...