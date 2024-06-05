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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde bomba çalım! Genç yıldız Mourinho'nun adını duyunca...

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de sezon geride kalırken, Galatasaray Okan Buruk yönetiminde 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek büyük sükse yaptı. İki takım arasında yeşil sahada süren rekabet transfere de yansıdı. Okan Buruk'un bir süredir çok istediği genç Fransız Khepren Thuram'ın peşine Fenerbahçe de düştü. Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho etkisiyle bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:08
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transferde bomba çalım! Genç yıldız Mourinho’nun adını duyunca...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 99 gol atmış ve deplasmanda hiç mağlup olmamıştı.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transferde bomba çalım! Genç yıldız Mourinho’nun adını duyunca...

Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırırken, takımı Jose Mourinho'ya emanet etti.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transferde bomba çalım! Genç yıldız Mourinho’nun adını duyunca...

Basın toplantısı düzenlenen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli çalıştırıcı, burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transferde bomba çalım! Genç yıldız Mourinho’nun adını duyunca...

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transferde bomba çalım! Genç yıldız Mourinho’nun adını duyunca...

Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok. Fenebahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir kadro kuracağız.