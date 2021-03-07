21 yaşındaki genç tarafından 12. kattan atılan İlyas Demirci A Haber'e konuştu

İstanbul’da bir genç, iş merkezinde tartıştığı 62 yaşındaki İlyas Demirci’yi 12. kattan bir kat aşağı attı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hayatının şokunu yaşayan adam A Haber’e konuştu. İşte ifadelerin bir hayli karışık olduğu çelişkili olayın detayları...

21 yaşındaki genç, 62 yaşındaki İlyas Demirci'yi 12'inci kattan, 11'inci kata attı.

İstanbul Şişli'deki bir iş merkezine giden 62 yaşındaki İlyas Demirci, hukuk öğrencisi Ç.B. ile tartıştı.

21 yaşındaki genç Demirci'yi bir kat aşağı attı.

Şoke eden olay sonrası yaralanan Demirci, günlerce hastanede yattı.

A Haber'e olayın perde arkasını anlatan İlyas Demirci, "Tuvalete gidiyordum, bu ilk defa gördüğüm delikanlıyı gördüm hallerinden rahatsız oldum 13'ten 12'ye indi. Tuvaletin önünde karşımda. Bana vurdu düşürdü. Tuttuğu gibi beni bir kat aşağı attı." dedi.

İlyas Demirci'nin bu anlattıkları, ortaya çıkan görüntülerle çelişti.

62 yaşındaki İlyas Demirci, "İlk önce genç vurdu" dedi ama kayıtlarda kendisinin tokat atması dikkat çekti.

Olay sonrası gözaltına alınan 21 yaşındaki gencin serbest bırakıldığı öğrenildi.



