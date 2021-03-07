Şişli'de saldırdığı esnafı 12. kattan aşağı attı! Dehşet dolu anlar böyle kameraya yansıdı

KUNG FUCU ZANLININ SERBEST KALMASINA TEPKİ

Şişli'de bir ticaret merkezinde bir kişi tarafından 12. kattan yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata atılan İlyas Demirci, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren Demirci, "Şahsın avukatı ölmemiştir, sağdır raporu alıyor. O günkü savcı da onu serbest bırakıyor. Ben ölümü bekliyorum o arkadaş oradan tutuklamadan serbest bırakılıyor. Benim için ikinci bir ölüm" dedi. Demirci'nin eşi ise, "62 yaşındaki bir insana bunu yapan 22 yaşındaki bir kişi. Yarın çocuğuna, eşine de yapar. Tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" dedi.