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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Şişli'de saldırdığı esnafı 12. kattan aşağı attı! Dehşet dolu anlar böyle kameraya yansıdı Şişli'de saldırdığı esnafı 12. kattan aşağı attı! Dehşet dolu anlar böyle kameraya yansıdı
Son dakika haberine göre; Şişli'de bir ticaret merkezinin 12. katında tartıştığı kişi tarafından aşağı atılan İlyas Demirci, şans eseri 11'inci kata düşerek yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 07.03.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 14:27
Şişli'de bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Ç.B., tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı attı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkili arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin Demirci'yle konuşurken bir anda saldırması ve ikilinin arsındaki arbede anları görülüyor. Şüpheli daha sonra Demirci'yi demir korkuluklardan aşağıya itiyor. Şüpheli soğuk kanlı hareketlerle olay yerinden uzaklaşıyor.
İlyas Demirci kendisini aşağı atan şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ç.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KUNG FUCU ZANLININ SERBEST KALMASINA TEPKİ
Şişli'de bir ticaret merkezinde bir kişi tarafından 12. kattan yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata atılan İlyas Demirci, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren Demirci, "Şahsın avukatı ölmemiştir, sağdır raporu alıyor. O günkü savcı da onu serbest bırakıyor. Ben ölümü bekliyorum o arkadaş oradan tutuklamadan serbest bırakılıyor. Benim için ikinci bir ölüm" dedi. Demirci'nin eşi ise, "62 yaşındaki bir insana bunu yapan 22 yaşındaki bir kişi. Yarın çocuğuna, eşine de yapar. Tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" dedi.
Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci (62), tartıştığı Çağdaş B. (22) tarafından 12. kattan aşağı atıldı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Şahısla aralarında herhangi bir sorun olmadığını, hatta ilk defa orada gördüğünü söyleyen Demirci, ona baktığı için takip edildiğini, daha sonra da şahsın saldırdığını belirtti.