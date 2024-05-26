26 Mayıs 2024, Pazar
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2 saatlik mesafeyi 2 dakikada uçtu
Romanya'da nefes kesen görüntüler kayda geçti. Bir dağın zirvesindeki kazazedeye müdahalenin canlandırıldığı tatbikatta, ilk kez 'jet kıyafeti' kullanıldı. Giyen kişinin yerden metrelerce havalanmasına olanak sağlayan jet kıyafeti ile, iki saatlik mesafedeki kazazedeye bakın kaç dakikada ulaşıldı.