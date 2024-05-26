26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

2 saatlik mesafeyi 2 dakikada uçtu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2024 09:41
Romanya'da nefes kesen görüntüler kayda geçti. Bir dağın zirvesindeki kazazedeye müdahalenin canlandırıldığı tatbikatta, ilk kez 'jet kıyafeti' kullanıldı. Giyen kişinin yerden metrelerce havalanmasına olanak sağlayan jet kıyafeti ile, iki saatlik mesafedeki kazazedeye bakın kaç dakikada ulaşıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 saatlik mesafeyi 2 dakikada uçtu
2 saatlik mesafeyi 2 dakikada uçtu
Yavrusunu bulma mücadelesi
Yavrusunu bulma mücadelesi
Ciğer kebabıyla asırlık kahvaltı geleneği
Ciğer kebabıyla asırlık kahvaltı geleneği
İş yerine patlayıcı madde atıldı!
İş yerine patlayıcı madde atıldı!
Keçiler araba kaputuna çıktı!
Keçiler araba kaputuna çıktı!
Gül diyarında hasat başladı!
Gül diyarında hasat başladı!
İstanbul Beykoz’da Trabzon mahallesi
İstanbul Beykoz'da Trabzon mahallesi
Nene Hatun’un vefatının 68’inci yılı
Nene Hatun'un vefatının 68'inci yılı
Osmanlı mutfağından kalma lezzet: Kuzu çevirme
Osmanlı mutfağından kalma lezzet: Kuzu çevirme
Lezzet doğada gizli
Lezzet doğada gizli
buçuk milyonluk mücevher hırsızlığı kamerada
buçuk milyonluk mücevher hırsızlığı kamerada
Yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Daha Fazla Video Göster