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16 yaşındaki Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında! Ağaca asılı halde bulunmuştu

DHA
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Giriş: 24.10.2021 11:29
16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada savcılık birçok detayı araştırıyor. Peki 'Arda Yurtseven intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' İşte bu sorunun cevabı kısa zaman içerisinde alınması beklenen verilerle ortaya çıkacak.
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