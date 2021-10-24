24 Ekim 2021, Pazar
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16 yaşındaki Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında! Ağaca asılı halde bulunmuştu
16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada savcılık birçok detayı araştırıyor. Peki 'Arda Yurtseven intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' İşte bu sorunun cevabı kısa zaman içerisinde alınması beklenen verilerle ortaya çıkacak.