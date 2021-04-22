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Turkuvaz Medya'nın yepyeni projesi Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı!

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Giriş: 22.04.2021 13:16
Güncelleme:22.04.2021 13:24
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk,  yayın hayatına "merhaba" dedi.  Çok özel içeriklerin,  milli değerlerimizle zenginleştirilerek, dijital platformun en eğlenceli imkânları ile çocuklara sunulacağı Fikriyat Çocuk internet sitesine www.fikriyatcocuk.com adresinden ulaşılabilecek.

Eğlenceli ve bilgilendirici bu dijital platformda çocukları birbirinden renkli sürprizler bekliyor.

İzlemeye doyamayacağınız eğlenceli videolara, heyecanla takip edeceğiniz özel masal anlatımlarına, her an her yerde dinleyebileceğiniz podcastlere, her çocuğun oynamaktan büyük keyif alacağı oyunlara ve etkinliklere, her gün özel bir emekle güncellenen Fikriyat Çocuk'tan ulaşabileceksiniz.Bu mecrada, sadece çocuklar düşünülmedi, anne ve babalar için de özel bir köşe açıldı.

Fikriyat Çocuk'ta her bir içerik özenli bir çalışma ile hazırlanıyor. "Çocuklar nasıl videolar izler?", "Hangi oyunları çok severler?", "En çok neleri, nasıl okumaktan hoşlanırlar?" gibi sorulara önce çocuklardan gelen cevaplar ele alınıyor. Sonra anne babalar, öğretmenler ve pedagoglarla birlikte değerlendiriliyor. Bunun ardından editörlerimiz, yazarlarımız, çizer ve tasarımcılarımızın kafa kafaya vermesiyle çocukların renkli dünyasına heyecanlı bir yolculuk başlıyor.

"Her şey çocuklar için" sloganıyla çocuklara dair her fikrin "Fikriyat Çocuk" farkıyla ve kendi değerlerimizle harmanlanarak en renkli şekilde sunulacağı bu yeni mecramızda, amaç özellikle çocukların dünyasında güzel bir iz bırakmak.

Çocukların eğlenirken, öğrenirken, oynarken kısacası her ihtiyaç duyduğunda en çok güvendiği ve hayatının bir parçası hâline getirecekleri bir adres olmayı hedefliyoruz.

Fikriyat Çocuk'un birbirinden nitelikli bu içerikleri sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Çocuklar için bu renkli dünyanın girişi bir tık ötede:

www.fikriyatcocuk.com

Her şey çocuklar için!

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