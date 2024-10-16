16 Ekim 2024, Çarşamba
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Esra Erol’da akılalmaz olay! 50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Dün Nuray ve Ufuk çifti, 15 yaşındaki kızlarının 50 yaşındaki patronu Nevzat Kement tarafından istismara uğrayıp hamile kaldığını söyledi. Olayın ardından bugün ise Nevzat Kement'in imam nikahlı eşi Halide Hanım ve kızı stüdyoya geldi.Halide Hanım, eşini daha önce de 16 yaşındaki bir yabancı uyruklu kız çocuğu ile yakaladığını söyledi. İşte detaylar...