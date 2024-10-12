12 Ekim 2024, Cumartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran "Tarih" sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan İrem Nur Çiftçi isimli renkli yarışmacının karşısına çıkan, 100 bin TL değerindeki "tarih" sorusu kafaları karıştırdı. Yarışmacı, çift cevap jokeri kullandığı soruda verdiği cevapla hayatının şokunu yaşadı. Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya verdiği öneri dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar....