21 Ekim 2024, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Sergen Yalçın sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'de Çağrı Uslu isimli yarışmacı ilk 10 soruda başarılı performans sergilerken, 500.000 bin TL değerindeki 11. soruda yarışmadan çekildi.