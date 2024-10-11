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12 yaşındaki erkek çocuğa makyaj yapmışlardı! Esra Erol'da gergin anlar

12 yaşındaki erkek çocuğa makyaj yapmışlardı! Esra Erol'da gergin anlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 00:52
ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün programa katılan anne Esra, boşandığı eşi Alper'in annesiyle birlikte 12 yaşındaki oğluna oje sürüp, makyaj yaptığını ve kadın kıyafetleri giydirerek istismar ettiğini söylemişti. Bugün ise taraflar stüdyoya geldi. Taraflar arasında gergin anlar yaşarken Esra Erol ve ekibi araya girdi. İşte detaylar…
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