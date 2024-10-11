11 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
12 yaşındaki erkek çocuğa makyaj yapmışlardı! Esra Erol'da gergin anlar
ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün programa katılan anne Esra, boşandığı eşi Alper'in annesiyle birlikte 12 yaşındaki oğluna oje sürüp, makyaj yaptığını ve kadın kıyafetleri giydirerek istismar ettiğini söylemişti. Bugün ise taraflar stüdyoya geldi. Taraflar arasında gergin anlar yaşarken Esra Erol ve ekibi araya girdi. İşte detaylar…