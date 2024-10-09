Cem Öğretir'in Esra Erol canlı yayınında burnu kanadı! Sevenlerini korkuttu!

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında, canlı yayın sırasında yaşanan beklenmedik olay izleyenleri tedirgin etti. Ünlü haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol’un programına bağlantı yaparken bir anda burnu kanamaya başladı. Olayı fark eden Esra Erol, hızlı bir şekilde yayını keserek reklama gitti. Bu ani durum, stüdyo ekibi ve izleyiciler arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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