14 Ekim 2024, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'de terleten soru
Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Ebrar Köse isimli yarışmacı baraj sorusunda zorlu anlar yaşadı. 50 bin TL değerindeki "Muhammed Ali" sorusuna joker kullanan yarışmacı tereddüt ederek cevap verdi... İşte detaylar...