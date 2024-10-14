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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 10:11
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
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